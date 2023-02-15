Захарова назвала хамским странное поздравление США в адрес Сербии

Захарова назвала хамским странное поздравление США в адрес Сербии
Мария Захарова. Кадр: YouTube
Вашингтон не теряет надежды прогнуть Белград

В российском МИД прокомментировали поздравление Белого дома в адрес Сербии. Американский лидер Джо Байден направил в Белград весточку в День государственности этой страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что поздравление Вашингтона было преисполнено неприкрытым хамством.

Сотрудница главного внешнеполитического ведомства нашей страны обратила внимание, что вашингтонская администрация продолжает попытки прогнуть под себя Сербию. Как известно, Белград все еще отказывается вводить санкции против России, чем приводит в бешенство коллективный Запад.

Поздравляя сербское государство с важным праздником, Байден не упустил возможность призвать страну присоединиться к антироссийской политике и "покарать" Россию за события, развернувшиеся на территории Незалежной, отмечает интернет-издание РИА ФАН.

Захарова подчеркнула, что такое неприкрытое давление на суверенное государство является откровенным хамством. При этом дипломат обратила внимание, что Сербию пытаются прогнуть не под Европейский союз, а непосредственно под Соединенные Штаты Америки.

"Это открытая попытка переделать страну под США, ни под какой ни под Евросоюз", – заявила представительница российского МИД.

Источник: Радио "Спутник" ✓ Надежный источник
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