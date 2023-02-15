Путин публично поиздевался над США

Путин публично поиздевался над США
Владимир Путин. Фото: Russian Presidential Press Offic/www.globallookpress.com
Москва насмехается над американскими соседями

После появления двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые вышли на патрулирование в зоне Берингова моря, в западных медиа последовала мгновенная реакция – популярно мнение, что Россия неким образом поиздевалась над американскими соседями.

The Sun, к примеру, считает, что таким образом политическое руководство России решило поглумиться над Соединенными Штатами. Еще одна версия – Москва посылает сигнал Североатлантическому альянсу за поставки вооружения для украинских войск.

"Ядерные бомбардировщики русских летают у Аляски. Путин просто смеется над Штатами, которые утверждают об уничтожении очередного "неопознанного объекта", – считает обозреватель Уилл Стюарт.

В российском оборонном ведомстве, однако, указывали, что борты выполняли плановый полет. Суда были взяты на сопровождение истребителями Су-30. Версия о сигнале после отправки Украине оружия пока вызывает вопросы – Запад практически целый год отправляет боевые припасы и тяжелое вооружение для ВСУ, и по соответствующей логике любой плановый полет российской авиации в нетралльных водах может считаться "посланием".

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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