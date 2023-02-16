Объединение с Белоруссией или мобилизация: что скажет Путин 21 февраля

Появилось несколько вероятных тем выступления лидера

С прошлого года традиционное послание Путина Федеральному Собранию несколько раз откладывалось, однако недавно в Кремле объявили, что президент намерен выступить с речью 21 февраля.

После этого в Госдуме анонсировали решение вопросов, которые возникнут из-за обращения Путина. Какие именно – неизвестно, однако законодатели предполагали, что они будут "экстренные и неординарные", сообщает URA.RU.

Российские эксперты считают, что речь может идти о предстоящем объединении России и Белоруссии – из-за этого посольства других государств рекомендовали своим гражданам в ближайшее время покинуть республику. Также существуют слухи, что с 17 по 21 февраля возможен визит Александра Лукашенко в Москву.

Другие аналитики отмечают, что дата особая - если в прошлом году признали независимость Донбасса, то в этом могут принять аналогичное решение в отношении Абхазии и Южной Осетии. Ранее появилась информация, что в российскую столицу могут наведаться их лидеры Алан Гаглоев и Аслан Бжания.

Часть экспертов также стали предполагать, что Владимир Путин может предпринять радикальные шаги внутри страны. К примеру, объявить новую волну мобилизации, хотя в Кремле неоднократно подчеркивали, что таких планов нет.

Их отвергают и в США. Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете указали, что президент России вряд ли объявит о каких-то решительных действиях в отношении СВО во время обращения Федеральному Собранию. По их словам, оснований для новой эскалации, мобилизационного призыва и других значимых событий в военном плане сейчас нет.

После обращения в Лужниках на следующий день может пройти масштабный концерт-митинг, на котором примет участие Владимир Путин. Источники утверждают, что мероприятие станет продолжением речи президента, которую он скажет днем ранее.

В Кремле также подчеркивали, что на обращение Путина к Федеральному Собранию журналистов из недружественных стран допускать не будут, передает телеканал "360".