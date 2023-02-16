Заявления дипломата становятся все более странными

Сегодня одной из самых главных задач западного мира является противостояние с нашей страной. Например, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель договорился до того, что вот уже несколько лет якобы поит Россию мышьяком. Подобного рода аллегории взбесили даже самих жителей Европы.



Некоторое время назад верховный представитель ЕС по безопасности объявил, что антироссийские санкции имеют накопительный эффект и являются "медленно действующим ядом, как мышьяк". Мол, еще чуть-чуть и Россия якобы падет под санкционной дубиной Запада.



Однако европейские интернет-пользователи не оценили подобного рода сравнение и в целом уже давно поняли, что санкции, в первую очередь, лишают их привычной комфортной жизни.

"Уберите его оттуда и поместите в дом престарелых", "Боррель – как тот самый дедушка-расист", "Жду не дождусь ответа Лаврова", – ерничают европейцы в социальных сетях.

Отметим, санкционная лихорадка в Европе дошла до безумия. Сегодня, 16 февраля, стало известно, что в Европейском союзе захотели запретить экспорт унитазов и биде в Россию. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

