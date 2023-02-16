Отжившая свое империя не дает покоя незалежным

Советский Союз прекратил свое существование более трех десятилетий назад, однако на Украине до сих пор продолжают бороться с наследием великой империи, а также рассуждают на тему причин ее распада. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексея Данилова, в распаде страны виноват один единственный народ.



Представитель киевских властей убеждает общественность, что СССР пал из-за действий именно украинцев. Мол, они стали инициаторами развала государства и приложили все усилия для того, чтобы Советский Союз перестал существовать.

"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", – высокопарно подчеркнул Данилов.

Как известно, нынешние украинские власти делают все для того, чтобы откреститься от советского наследия и пытаются представить СССР "империей зла", как на протяжении многих десятилетий делали их западные кураторы.



Пока незалежные деятели разглагольствуют на исторические темы, Армия России продолжает перемалывать противника. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", за минувший день наши бойцы уничтожили более сотни украинских солдат в Луганской народной республике.

