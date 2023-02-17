Лукашенко решил публично подколоть Путина

Однако тот не растерялся

17 февраля президент России Владимир Путин принял в Ново-Огареве белорусского лидера Александра Лукашенко, который зачастил с командировками в Россию за последние два года. Встреча началась немного нестандартно – Лукашенко сразу, без обиняков выразил то, что у него появилось на уме после приветствия Путина.

Глава РФ поблагодарил коллегу за визит – в ответ Лукашенко заявил, что у него не было никакого выбора.

"Как будто я мог не приехать", – высказался президент Белоруссии.

В ответ Путин заметил, что прекрасно понимает ситуацию с загруженным графиком и плотной работой президента республики.