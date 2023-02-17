МИД РФ заставил итальянского посла объясняться за отмену гастролей россиян

Ведомство пригрозило Риму ответными мерами

Посол Италии в РФ Джорджо Стараче был вызван 17 февраля в российский МИД. Причиной стала отмена выступления российских звезд на территории самой Италии, сообщается на сайте дипведомства.

"В ходе беседы главе дипмиссии было выражено недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей", – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", подобный случай свидетельствует о проявлении дискриминации в отношении деятелей российской культуры. В случае продолжения Римом выбранного курса МИД оставляет за собой право на ответные меры.