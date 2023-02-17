МИД РФ заставил итальянского посла объясняться за отмену гастролей россиян

Ведомство пригрозило Риму ответными мерами

Посол Италии в РФ Джорджо Стараче был вызван 17 февраля в российский МИД. Причиной стала отмена выступления российских звезд на территории самой Италии, сообщается на сайте дипведомства.

"В ходе беседы главе дипмиссии было выражено недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей", – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", подобный случай свидетельствует о проявлении дискриминации в отношении деятелей российской культуры. В случае продолжения Римом выбранного курса МИД оставляет за собой право на ответные меры.

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
новости партнеров

Минобороны РФ объявило о масштабных кадровых перестановках

В СВО появятся новые лица

Новый президент Чехии заявил о ядерном ударе России и Белоруссии по НАТО

У лидера случилась публичная истерика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей