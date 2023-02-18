В США назвали главный промах Вашингтона в войне с Путиным

В США назвали главный промах Вашингтона в войне с Путиным
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Запад серьезно опростоволосился

На протяжении долгого времени западная коалиция ведет непримиримую борьбу с нашей страной и, в особенности, с российским лидером Владимиром Путиным. В ход идут любые средства. Однако американцы допустили серьезную оплошность. На это указал знаменитый журналист-расследовать из США Сеймур Хеш.

Имя Хеша прогремело на весь мир после того, как он опубликовал нашумевшее расследование о террористических актах на российских газовых магистралях "Северные потоки". Расследователь указал на факты, доказывающие причастность Белого дома к диверсиями. При этом эксперт уверен, что такой шаг был "действительно глупой вещью", как и многие другие антироссийские выпады.

Как отметил опытный аналитик, мощная русофобская политика привела к тому, что наш народ только больше зауважал Путина и сплотился вокруг него. Таким образом, вероломные поступки со стороны Соединенных Штатов Америки лишь укрепили нашу страну.

"Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него", – посетовал американский журналист.

Также Хеш подчеркнул, что все спекуляции на тему плохого здоровья Владимира Владимировича, которые циркулировали в западной прессе, очень притянуты за уши и не соответствуют действительности. Россия оказалась очень мощным противником для США и продолжает наращивать свою устойчивость.

Источник: Сonsortiumnews.com. ✓ Надежный источник
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