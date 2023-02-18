Упреждающий удар: одно решение Путина смешало Вашингтону все карты

Как Путин одним ударом разрушил "американскую мечту"
Фото: www.unsplash.com
Российский лидер действует на опережение

Международное экспертное сообщество внимательно следит за развитием событий вокруг украинского государства. Аналитики понимают, что Незалежная – полигон, на котором выясняют отношения Россия и коллективный Запад. По мнению авторитетного ливанского эксперта Ахмеда Муса Хомани, одно решение нашего главнокомандующего Владимира Путина вывело США из равновесия.

Речь идет о старте специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Именно решение Владимира Путина начать СВО разрушило планы Соединенных Штатов Америки по уничтожению нашей страны, уверен эксперт.

Хомани отметил, что Путин как отличный стратег сумел предугадать коварные планы заокеанского противника и нанес упреждающий удар. Аналитик напомнил, что на глазах нашего президента был развален Советский Союз. В целом, вашингтонская администрация часто действует по одним и тем же методичкам. Очевидно, что американцы при использовани украинской армии рассчитывали развалить Российскую Федерацию.

Владимир Владимирович, начав спецоперацию, перехватил инициативу. Хомани отметил, что власть имущие в Америке не ожидали от Москвы такой прыти и были обескуражены действиями российского главнокомандующего. Теперь развал нашей страны остался "несбывшейся американской мечтой".

Источник: Al Mayadeen ✓ Надежный источник
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