Блинкен назвал новую страну-"цель" России

Блинкен назвал новую страну-"цель" России
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы продолжают создавать образ империи зла вокруг Москвы

В последнее время вашингтонская администрация пытается свалить на Россию ответственность в большинстве международных бед. Так, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что знает о "коварных планах"Российской Федерации на Молдавию.

Американцы давно привыкли винить Москву в подрыве мировой стабильности, хотя именно Вашингтон постоянно лезет во внутренние дела суверенных государств и пытается навязать всем свою волю. На встрече с молдавским лидером Майей Санду госсек объявил, что наша страна якобы нацелилась на Кишинев и планирует дестабилизировать местное правительство.

При этом высокопоставленный американец подчеркнул, что полностью поддерживает политику, которую в Молдавии проводит президент. Действия и реформы обладательницы румынского паспорта вполне устраивают вашингтонскую администрацию.

Впрочем, интерес американских властей к бывшей советской республике весьма понятен – именно Вашингтон ставит своей целью прибрать к рукам отколовшиеся от России страны с тем, чтобы в будущем иметь возможность с их помощью нанести удар по нашему государству.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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