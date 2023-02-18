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В последнее время вашингтонская администрация пытается свалить на Россию ответственность в большинстве международных бед. Так, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что знает о "коварных планах"Российской Федерации на Молдавию.
Американцы давно привыкли винить Москву в подрыве мировой стабильности, хотя именно Вашингтон постоянно лезет во внутренние дела суверенных государств и пытается навязать всем свою волю. На встрече с молдавским лидером Майей Санду госсек объявил, что наша страна якобы нацелилась на Кишинев и планирует дестабилизировать местное правительство.
При этом высокопоставленный американец подчеркнул, что полностью поддерживает политику, которую в Молдавии проводит президент. Действия и реформы обладательницы румынского паспорта вполне устраивают вашингтонскую администрацию.
Впрочем, интерес американских властей к бывшей советской республике весьма понятен – именно Вашингтон ставит своей целью прибрать к рукам отколовшиеся от России страны с тем, чтобы в будущем иметь возможность с их помощью нанести удар по нашему государству.
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