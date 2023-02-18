"Имеете крайне мало информации": Пригожин опроверг заявление Макрона о включении ЧВК "Вагнер" в состав ВС РФ

"Имеете крайне мало информации": Пригожин опроверг заявление Макрона о включении ЧВК "Вагнер" в состав ВС РФ
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бизнесмен дал разъяснения по важному вопросу

Бизнесмен Евгений Пригожин опроверг высказывание французского президента Эммануэля Макрона, который заявил, что ЧВК "Вагнер" вошла в состав российской армии и стала прямым инструментом Москвы для совершения преступлений и сеяния хаоса.

По мнению предпринимателя, Макрон проживает в мире иллюзий и не обладает информацией о происходящем в Москве и Африке.

"ЧВК "Вагнер" никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК "Вагнер" – это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет", – заявил он.

Ранее Пригожин поблагодарил общественность за признание побед бойцов ЧВК "Вагнер" в зоне СВО и сказал, что это важно для последних.

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