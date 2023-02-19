Politico: обезумевшее НАТО ведет мир к концу

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Мюнхенская конференция по безопасности подтвердила, что мир ждет дальнейшее обострение ситуации. По словам автора Politico Мэтью Карницнига, выступившие на конференции представители стран разнервничались в преддверии разрушения текущего мирового порядка.
Тем самым, считает автор, можно сделать вывод, что украинский конфликт ждет эскалация. Канцлер Германии Олаф Шольц меняет риторику с ужасающей скоростью, подобно самому поворотливому флюгеру – изначально он выступал против отправки ВСУ танков, затем стал поддерживать стремления Штатов. Какую позицию Берлин выразит в вопросе поставок самолетов, говорить не приходится.
"Кажется, немцы решили всех перещеголять в стремлении доказать свою "ястребиность". Социал-демократы, подумать только, еще в 2022 году призывали американцев убрать их боеголовки подальше от Германии. Но, даже если Берлин осознает всю геополитическую опасность, беспокоиться нужно уже сейчас", – пишет Карницниг.
Однако, указывает автор, один из ключевых интересантов в украинском конфликте – оборонный подряд, который лоббирует эскалацию конфликта, чтобы получить как можно больше выгодных контрактов. Оружейный рынок цветет и разрастается – а капитал греет руки.
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