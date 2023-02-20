Все с нетерпением ждут выступление президента

Уже завтра, 21 февраля, состоится ежегодное послание российского главнокомандующего Владимира Путина Федеральному собранию. В Совете по правам человека при руководителе нашей страны сообщили, что можно ждать от речи Путина.



По мнению члена СПЧ Александра Брода, основное внимание будет уделено специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. По всей видимости, наш главнокомандующий озвучит результаты, которых удалось добиться за прошедший год.

Более того, Владимир Владимирович, скорее всего, обозначит задачи по развитию международных отношений в условиях беспрецедентного давления на нашу страну со стороны западных недоброжелателей. Также с высокой долей вероятности будут затронуты вопросы развития социальных программ и гражданского общества, считает Брод.

Помимо этого, по мнению представителя СПЧ, в ежегодном послании президента России может быть затронута тема предстоящего электорального цикла 2023 года.

Напомним, обращение Владимира Владимировича к Федеральному собранию пройдет завтра, 21 февраля, в 12:00. Данное событие традиционно является важным для всего государства.