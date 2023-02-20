Вашингтон решил не провоцировать Москву

Сегодня, 20 февраля, американский лидер Джо Байден личным присутствием почтил украинскую столицу. Руководитель Незалежной Владимир Зеленский считает это чуть ли не главным событием последнего времени. Однако постепенно вскрываются любопытные подробности путешествия главы Белого дома.



Оказалось, "всесильные" американцы решили перестраховаться перед отправкой своего президента на территорию охваченной боями страны. Выяснилось, что незадолго до украинского вояжа Байдена представители вашингтонской администрации по засекреченным каналам связались с Москвой и обрисовали ей ситуацию.

Такую информацию публикует авторитетное американское издание Associated Press. Отмечается, что действия американской стороны были направлены на исключение непредвиденного развития событий, которое могло привести к прямому столкновению двух ядерных держав.

Отметим, изначально Джо Байден не стал объявлять о визите в украинскую столицу. Президент США прибыл в Киев на поезде. Сообщается, что Вашингтон не стал афишировать поездку своего президента в целях безопасности. Американцы очень переживают за жизнь и здоровье своего престарелого главнокомандующего.