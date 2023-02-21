Раскрыт тайный план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Раскрыт тайный план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Фото: Zhang Chenlin/XinHua/www.globallookpress.com
Представитель Пекина уже ведет переговоры с Москвой

Еще в апреле прошлого года китайский лидер Си Цзиньпин выступил с инициативой разработать новые правила для обеспечения глобальной безопасности. Сейчас, перед годовщиной СВО и визитом главы канцелярии комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Ван И в Москву, Пекин решил план рассекретить.

Всего КНР настаивает на соблюдении пяти ключевых пунктов: совместной поддержке безопасности, взаимном уважении суверенитета, приверженности принципов ООН и мирному урегулированию конфликтов, а также сплоченности в борьбе с общими проблемами, вроде терроризма или глобального потепления. Пекин предложил дополнительно отметить, что человечество является неделимым сообществом безопасности.

При этом американские источники утверждают, что в китайской концепции прописаны пункты по прекращению украинского конфликта, передает "Свободная пресса". По неподтвержденной информации, Китай намерен призвать все стороны прекратить огонь и перестать поставлять оружие на Украину. При этом в Пекине понимают, что никто к призыву не прислушается, но заявление может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН. Это вызывает у США серьезные опасения.

Китайский план урегулирования собирается представить российским властям Ван И во время визита в Москву. Ожидается, что он прибудет в столицу во вторник, 21 февраля, сообщает телеканал "360"

Источник: Xinhua ✓ Надежный источник
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