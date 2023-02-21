Обращение Путина к Федеральному собранию. Главное – онлайн

Законодатели уже готовятся исполнять поручения президента

В полдень вторника, 21 февраля, Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию в Гостином Дворе. Оно несколько раз откладывалось из-за проведения российской спецоперации на Украине – в Кремле подчеркивали, что глава страны обязательно выступит с посланием, когда для этого появится более подходящий момент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что основными темами выступления Путина станут вопросы СВО, развития новых регионов, а также социально-экономические аспекты жизни россиян. Дополнительно он отметил, что сказанное президентом будут внимательно изучать во всем мире. "Утро" ведет трансляцию речи главы России в режиме онлайн.

Президент вышел к публике, отметив, что выступает перед ними в сложное для страны время – когда определяется будущее России, и на каждом из граждан лежит огромная ответственность.

Он напомнил, что почти год назад началась российская спецоперация. По его словам, Донбасс ждал, что Россия придет на помощь. При этом Москва старалась решить все мирно.

"Но за нашей спиной готовился совсем иной сценарий", – отметил Путин.

Глава страны отметил, что еще до начала СВО Киев вел переговоры с Западом по поставкам вооружений.

"Мы помним о потугах Украины заполучить ядерное оружие", – заявил он.

Путин заявил, что Запад использовал "отвратительный метод обмана" и "от этого позора им не отмыться". Он привел в пример Югославию, Сирию и Иран. Лидер утверждает, что западные лидеры превратились в символ "тотальной беспросветной лжи".

Глава страны утверждает, Россия долго настаивала на мирном урегулировании и построеннии взаимоуважительных отношений, но США и НАТО не воспринимали их всерьез.

По словам Путина, к февралю западные страны готовили "кровавую операцию" в Донбассе, и российская сторона видила все признаки.

"Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", – сказал президент.

После Донбасса планировщики преступлений в Донбасе планировали атаку на Крым и Севастополь. НАТО, по словам Президента, стремятся к мировому господству, планируя подобные конфликты.

"Это они выпустили джина из бутылки. Целые регионы погрузили в хаос. В результате войн, которые развязали США после 2021 года погибли 900 тыс человек", – утверждает лидер.

Он считает, что США продолжают обкрадывать другие страны, подавляют инакомыслие, отвлекая от собственных проблем и противоречий. И Украину пытались оторвать от России, используя проект "АнтиРоссия", совершив конституционный переворот.

Путин напомнил, что одному из подразделений присвоили название "Эдельвейс", как в годы нацистской Германии. И про это главе России стыдно даже говорить.

"Мы не воюем с народом Украины. Сам народ Украины стал заложникомкиевского режима и западных хозяев, которые оккупировали эту страну", – сказал президент.

По его словам, в стране разрушали промышленность, а людей готовили как расходный материал, провоцируя рост бедности на Украине.

"Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынужденны отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно", – заявил лидер.

Он уверен, что Запад намерен перенести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. И Москва будет на это реагировать, стараясь защитить свою страну.

Путин отметил, что западные страны объявили извращения нормой – включая педофилию и однополые браки.

"Пусть живут как хотят. Но посмотрите священные писания, там все сказано. В том числе, что семья – союз мужчины и женщины", – утверждает глава.

По его словам, Россия обязана защитить наших детей от "деградации и разложения".

Владимир Путин утверждает, что Москва не будет сводить счеты с теми, кто отсупился от Родины. Главное – что россияне дали этим действиям моральную оценку, и этим он гордится. Глава также выразил гордость тем, что граждане страны выразили поддержку СВО, проявив свой патриотизм.

"Весь народ России за мужество и решимость", – сказал Путин.

Лидер отметил, что сделает все для того, чтобы безопасность людей на новых территориях России была обеспечена. И напомнил, что для этого сейчас сражаются российские бойцы. Он попросил всех почтить память солдат и мирных граждан, которые погибли в конфликте молчанием.

"Я понимаю, как тяжело сейчас дочерям, женам, матерям павших воинов", – сказал он.

По его словам, их жертвенность будет помнить вся Россия. И долг страны – помочь родственником солдат обеспечить хорошее будущее. Он предложил сосздать специальный фонд, который будет координировать предоставление социальной и прочей поддержке участникам СВО и их семьям.

Путин заявил, что для всех участников спецоперации нужно установить отпуск раз в полгода и не менее 14 дней без учета на дорогу, чтобы у каждого бойца, включая добровольцев, была возможность провести время с семьей.

По результатам спецоперации, заявил президент, нужно повысить уровень готовности всех российских подразделений – примерно до параметров готовности сил ядерного сдерживания.

Президент предложил льготную ипотеку для работников ОПК – ставка будет снижена за счет доппогашения со стороны государства.

"Запад развернул против нас глобальный экономический фронт. Но ничего не добьется", – отметил глава.

Он напомнил, что санкции, введенные против России, отразились на западных государствах. Их главная цель – "заставить страдать" российских граждан и дестабилизировать общество изнутри, но расчет не оправдался. Российским властям удалось обеспечить экономическую защиту россиян. ВВП снизился на 2,1 пункта, хотя на Западе предрекали огромные значения.

Путин заявил, что у России есть все условия для обеспечения военной и экономической безопасности страны. И повторять ошибок прошлого никто не собирается. По его словам, удалось преодолеть возникшие риски, некоторые из которых было сложно предугадать. Действовать приходилось оперативно.

"Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи", – сказал глава.

Он отметил, что нужно убрать все недомолвки и противоречия между ведомствами, действуя сообщая на благо народа. Россия, в свою очередь, будет расширять экономические связи по перспективным направлениям. В планах – развитие Сибири и Дальнего Востока.

Продолжится программа бесплатной газификации, и для граждан она будет действовать на постоянной основе. В систему ЖКХ будут новые инвестиции для общего ремонта. Будет запущен инструмент льготной ипотеки для производителей – до 500 млн рублей под ставку около 3%.

"Система налогообложения должна быть целостной, без всяких изъятий, но творческий подход востребован", – сказал президент.

По его словам, Россия не должна занимать денег за рубежом, чтобы потом не возникло никаких вопросов. Он сказал, что нужно стимулировать граждан вкладывать внутри страны, а также обеспечить сохранность пенсионных накоплений.

Путин предложил пересмотреть нормы уголовного назания в экономической отрасли. К примеру, ускорить процесс деофшоризации экономики.

Он напомнил, что после распада СССР экономика России ориентировалась на западные модели, что на тот момент было правильно. Сейчас это принесло проблемы, сделав из страны источник сырья для получения быстрой прибыли. Мыслей о том, чтобы вкладывать вдолгую, не было. Из-за этого естественные капиталы стали утекать на Запад, преодолеть эту тенденцию было невозможно.

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