Запад напрягся: Китай и Россия приняли важное решение о сотрудничестве

Запад напрягся: Китай и Россия приняли важное решение о сотрудничестве
Фото: www.unsplash.com
Америке все сложнее навязывать свою волю другим

Западная коалиция под предводительством Вашингтона прикладывает максимальные усилия для того, чтобы сохранить свою гегемонию на международной арене. Однако такое положение дел давно перестало устраивать крупнейшие державы. В первую очередь, против "всевластия" Запада выступают Россия и Китай. Важное заявление по этому поводу озвучили в Пекине.

После встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И Пекин выпустил итоговое заявление, в котором подчеркнул, что Китай вместе с Россией приложат все усилия для того, чтобы противостоять одностороннему запугиванию со стороны недружественных государств, отмечает телеканал "360".

Пекин выступил резко против насаждения "менталитета холодной войны" и стремится восстановить стабильность на международной арене, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Очевидно, что в этом вопросе Китай всеми руками поддерживает нашей страна.

Также Пекин подчеркнул необходимость бороться за многополярность мира – однополярное западное пространство уже никого не устраивает. Потуги коалиции США и Европы подмять под себя весь мир будет пресечены. Также сообщается, что стороны обсудили конфликт, разразившийся на территории Украины, отмечает издание "Свободная пресса".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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