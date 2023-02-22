Военный из США сделал неожиданное признание о Путине и Байдене

Лидеров сложно сравнивать

Главной темой вчерашнего дня стало объемное выступление российского лидера Владимира Путина. Любопытно, что в тот же день с обращением выступил и американский главнокомандующий Джо Байден. Неожиданным признанием по поводу двух президентов поделился известный американский военный.



Вояка из Соединенных Штатов Америки Ноктис Дрейвен внимательно следил за выступлениями обоих президентов. Более того, своими впечатлениями он решил поделиться в социальных сетях. Больше всего американца поразил видеоролик с главой вашингтонской администрации, который прошествовал по ковровой дорожке в Варшаве.

"Посмотрев это после речи президента Путина, мне стыдно", – честно объявил военный.

На видеоролике, который так поразил американца, запечатлен момент, когда глава Белого дома движется по ковровой дорожке вместе с польским коллегой Анджеем Дудой. В какой-то момент престарелый руководитель США "не справился с управлением" и случайно вышел за границы коврового покрытия. Разумеется, подобный провал на фоне четкой и понятной речи президента России вызывает у американских граждан глубокую тоску.

