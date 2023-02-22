Громкое заявление прозвучало в США

Ситуация на международной арене продолжает обостряться. Западные эксперты внимательно следят за развитием событий – некоторые из них уже начинают трубить тревогу. Так, бывший сотрудник Белого дома выступил с разгромной тирадой в адрес нынешнего руководителя вашингтонской администрации Джо Байдена.



Так, работник администрации при президенте Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс обратил внимание, что наш главнокомандующий Владимир Путин долго терпел выкрутасы своего американского коллеги, однако терпению Москвы пришел конец. Американский аналитик считает, что сейчас ситуация накалилась до предела.



Робертс обратил внимание, что Россия сконцентрировалась на приведении в полную боевую готовность мощного вооружения, которое может сровнять огромные территории с землей. Тем временем, Байден лишь подливает масла в огонь.

"Где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность?" – с негодованием спрашивает эксперт.

Робертс подчеркнул, что Байден лишь ухудшает ситуацию и подталкивает мир к глобальному конфликту.



К слову, сегодня стало известно, что воздушная тревога вновь объявлена на территории всей Украины. Соответствующая информация размещена на официальном ресурсе по оповещению граждан, сообщает интернет-издание РИА ФАН.

