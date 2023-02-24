С заявлением выступил Дмитрий Медведев

Провокации киевского режима могут привести к самым плачевным последствиям для всего мирового пространства. Как подчеркнул замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев, наша страна должна полностью себя обезопасить – при необходимости можно отодвинуть границы угрозы вплоть до Польши.



С таким заявлением бывший главнокомандующий Российской Федерации выступил в годовщину старта специальной военной операции по демилитаризации Незалежной.



Медведев подчеркнул, что необходимо на корню пресечь все попытки неонацизма снова поднять свою голову и подорвать мировую стабильность. В этом вопросе не должно быть никаких полумер – все задачи спецоперации необходимо выполнить.

"Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши", – призвал Медведев в социальных сетях.

Политик подчеркнул, что после режима украинского лидера Владимира Зеленского могут прийти новые "кровавые мальчики", которые продолжат раскачивать лодку мировой стабильности. Россия не может позволить повторение подобного сценария.

