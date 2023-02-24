В Москве призвали отодвинуть границы России до Польши

В Москве призвали отодвинуть границы России до Польши
Фото: www.unsplash.com
С заявлением выступил Дмитрий Медведев

Провокации киевского режима могут привести к самым плачевным последствиям для всего мирового пространства. Как подчеркнул замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев, наша страна должна полностью себя обезопасить – при необходимости можно отодвинуть границы угрозы вплоть до Польши.

С таким заявлением бывший главнокомандующий Российской Федерации выступил в годовщину старта специальной военной операции по демилитаризации Незалежной.

Медведев подчеркнул, что необходимо на корню пресечь все попытки неонацизма снова поднять свою голову и подорвать мировую стабильность. В этом вопросе не должно быть никаких полумер – все задачи спецоперации необходимо выполнить.

"Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши", – призвал Медведев в социальных сетях.

Политик подчеркнул, что после режима украинского лидера Владимира Зеленского могут прийти новые "кровавые мальчики", которые продолжат раскачивать лодку мировой стабильности. Россия не может позволить повторение подобного сценария.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

НАТО привели в готовность: слова Путина перепугали Столтенберга

Запад переживает из-за российского ядерного оружия

Почему Россия не ударила по Киеву в момент визита Байдена

Правила игры никто не отменял

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей