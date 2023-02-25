Европейцам указали на наличие у президента РФ иммунитета

Некоторые чиновники стран НАТО, а также украинские власти заявляют, что конфликт на Украине должен закончится репарациями со стороны России и судом в Гааге для российского руководства. Такой сценарий на Западе считают "идеальным", однако он имеет крайне мало пересечений с реальностью, поэтому заявления о трибунале над Путиным граничат с глупостью.

Издание The Times отмечает, что все мечты о наказании для президента России обречены на провал. Современная система международного права дает лидерам ядерных держав иммунитет.

"Правосудие внутри стран имеет четкие законы и созданные трибуналы, международное право определяется учеными-юристами по мере подписания договоров и установления норм. Страны могут включать или отключать их по своему усмотрению; в любом случае не существует глобальной полиции, которая бы обеспечивала их соблюдение", – указывается в статье.

Россия не подписывала никаких договоров, которые могли бы в перспективе дать Западу возможность инициировать трибунал для российского руководства. А все остальные шаги в виде использования украинского законодательства или заочного вердикта не будут иметь важного символического значения. Поэтому все заявления о суде в Гааге являются проявлениями глупости.