Запад поставили на место после слов о трибунале для Путина

Запад поставили на место после слов о трибунале для Путина
Фото: Михаил Метцель/kremlin.ru
Европейцам указали на наличие у президента РФ иммунитета

Некоторые чиновники стран НАТО, а также украинские власти заявляют, что конфликт на Украине должен закончится репарациями со стороны России и судом в Гааге для российского руководства. Такой сценарий на Западе считают "идеальным", однако он имеет крайне мало пересечений с реальностью, поэтому заявления о трибунале над Путиным граничат с глупостью. 

Издание The Times отмечает, что все мечты о наказании для президента России обречены на провал. Современная система международного права дает лидерам ядерных держав иммунитет. 

"Правосудие внутри стран имеет четкие законы и созданные трибуналы, международное право определяется учеными-юристами по мере подписания договоров и установления норм. Страны могут включать или отключать их по своему усмотрению; в любом случае не существует глобальной полиции, которая бы обеспечивала их соблюдение", – указывается в статье.

Россия не подписывала никаких договоров, которые могли бы в перспективе дать Западу возможность инициировать трибунал для российского руководства. А все остальные шаги в виде использования украинского законодательства или заочного вердикта не будут иметь важного символического значения. Поэтому все заявления о суде в Гааге являются проявлениями глупости.

Источник: The Economist ✓ Надежный источник
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