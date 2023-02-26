Запад стремится растащить Россию на части еще со времен СССР - Путин

Глава РФ заявил, что попытки соседей переделать мир привели к боевому конфликту

Западные страны преследуют единственную цель – "раскассировать" постсоветское пространство с Россией, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин.

В интервью Павлу Зарубину глава государства уточнил, что Запад стремится взять под собственный контроль часть планеты, которая проявляет перед ним независимость. Уступки и угода Западу лишь разделит страну на части и посеет раздробленность.

"Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее", – высказался Путин.

Вместе с тем, указывает Путин, именно бесконечные ухищрения, закулисные игры и попытки Запада привели к текущей ситуации, в которой Москва была вынуждена выступить с ответной реакцией.

Запад же, добавил Путин, не видит необходимости в сохранении русского и иных народов России в качестве отдельных этносов.