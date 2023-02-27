Политика Белого дома по нашему полуострову может измениться

Вернувшийся в российскую гавань Крымский полуостров, стоит как кость в горле у многих американских политиков. Однако с течением времени даже самые непримиримые русофобы готовы пересматривать свои позиции. Так, в Белом доме объявили, что вопрос принадлежности Крыма может быть обсужден в недалеком будущем.



С соответствующим заявлением выступил советник американского главнокомандующего Джо Байдена Джейк Салливан. Этого политика считают правой рукой президента по вопросам конфликта, развернувшегося в Незалежной. Таким образом, в Белом доме допустили, что со временем позиция США по данной теме может измениться.

"Вопрос Крыма – это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем", – передает слова видного американского политика интернет-издание РИА ФАН.

Таким "обтекаемым" образом Салливан отметил, что ситуацию с полуостровом еще нужно обсуждать. При этом известно, что крымчане приняли практически единодушное решение вернуться в Россию, а Киев считает полуостров своим. Позже Америка может обозначить свою обновленную позицию, отмечает телеканал "360".



Как добавляет "Радио 1", американский политик особо подчеркнул, что Вашингтон сейчас не собирается обсуждать суверенные вопросы других государств, а нацелен на выполнение киевским режимом "краткосрочных целей".

