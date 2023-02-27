Главный разведчик России врезал главе ЦРУ за дерзкую выходку

Главный разведчик России врезал главе ЦРУ за дерзкую выходку
Сергей Нарышкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слова американца не соответствуют действительности

Некоторое время назад руководитель ЦРУ Уильям Бернс, как утверждает западная пресса, объявил, что начальник нашей Службы внешней разведки Сергей Нарышкин якобы в беседе с ним вел себя "дерзко и высокомерно". Главный разведчик страны лично отреагировал на хамский выпад.

Стоит отметить, что в своем комментарии Нарышкин был подчеркнуто вежлив. Руководитель СВР отметил, что с большим уважением относится к своему американскому коллеге и не мог допустить высокомерного тона при общении с ним.

При этом Нарышкин изящно добавил, что высокопоставленный американец относительно недавно занимает престижный пост. Глава Службы разведки подчеркнул, что слова Бернса не соответствуют действительности. Заявление политика приводит телеканал RT.

"Я сохраняю большое уважение к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора ЦРУ", – отметил Нарышкин.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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