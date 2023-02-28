Россия строго наказала Польшу за визит Байдена – Orlen

Россия строго наказала Польшу за визит Байдена – Orlen
Фото: www.unsplash.com
Энергетический концерн поделился своей версией случившегося

В Польше уверены, что поставки российской нефти в страну были прекращены из-за приезда в Варшаву американского главнокомандующего Джо Байдена. Таким видением ситуации поделился глава правления местного энергетического гиганта Orlen Даниель Обатейк.

Как известно, начальник Белого дома почтил своим присутствием поляков 20-22 февраля.

Польский энергомагнат сообщил, что у Варшавы было два договора с Российской Федерацией – с "Роснефтью" и "Татнефтью", первый закончился еще в конце прошлого месяца, а вот второй действует вплоть до следующего года. Однако после визита американского президента поставки черного золота по этому контракту также были приостановлены.

Впрочем, высокопоставленный поляк тут же объявил, что страна вовсе не страдает из-за отсутствия российской нефти. Мол, все потребности польского государства покрываются за счет альтернативных поставок.

Напомним, в январе национальная энергетическая компания Orlen сама отказалась от продления контракта с "Роснефтью" на поставку черного золота. Российское предприятие обеспечивало Польшу тремя сотнями тысяч тонн сырья ежемесячно.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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