Америка будет мстить Пекину

Власти Поднебесной формально сохраняют нейтральную позицию и открыто не заявляют о готовности встать на сторону Российской Федерации. Однако в информационном пространстве часто появляются публикации о том, что Пекин негласно поддерживает Москву. Но даже такие неявные симпатии Китая в сторону России приводят в бешенство США.



Генеральный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прямо объявил, что Китай пожалеет, если решится оказать военную поддержку Российской Федерации. Мол, любая китайская компания или физическое лицо, которые встанут на этот путь, будут жестоко наказаны.



"Мы очень четко предупредили Китай о последствиях такой поддержки. Мы, не колеблясь, будем нацеливаться на нарушителей санкций", – грозно объявил высокопоставленный американец.



Представитель вашингтонской администрации пребывает в уверенности, что военная поддержка со стороны третьих стран может осуществляться только в пользу украинского государства. Если кто-то решит поддержать Москву, он тут же попадет в немилость США и получит мощный удар санкционной дубиной.

