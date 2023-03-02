Вашингтон придумал лукавый план втянуть Россию в войну с Китаем

Вашингтон придумал лукавый план втянуть Россию в войну с Китаем
Фото: www.unsplash.com
Американцев не устраивает текущее положение дел

Эксперты Белого дома активно разрабатывают стратегию по разгрому нашей страны. Американцы готовы пойти на любые уловки, лишь бы нанести ущерб России. Как сообщил американский ветеран Ноктис Дрейвен, сейчас США планируют наглую провокацию против нашей страны.

По мнению военного эксперта, американцы хотят устроить бойню под ложным флагом Российской Федерации, сообщает телеканал "360". Такую провокацию могут организовать на территории самой Америки или другого государства-участника Североатлантического альянса.

Задача Вашингтона – втянуть российское государство в полномасштабную войну, приводит умозаключения американского эксперта "Радио 1". Таким образом может быть развязан мировой конфликт: по одну сторону будут воевать Россия об руку с Китаем и союзниками, по другую сторону окажется коллективный Запад.

Дрейвен обратил внимание, что западная пресса уже активно готовит общество к мысли о войне с Москвой и Пекином, передает телеканал RT. Эксперт отметил, что проигрыш Украины, в которую США и Европа вложили колоссальные средства, американцы допустить не могут. Они сделают все для того, чтобы усугубить конфликт, провокации с ложными флагами – один из инструментов такой стратегии.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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