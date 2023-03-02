Раскрыты планы Путина по объявлению новой мобилизации в России

Эксперты анонсируют важное решение российского руководства

Произошедший теракт в Брянской области привел к экстренному заседанию Совбеза. Его российский президент собирается провести 3 марта, а 2-го числа, согласно сообщениям источников, он лично встретился с несколькими участниками предстоящей встречи и обсудил нападение диверсанов на российский регион.

На этом фоне эксперты начали подозревать, что речь на предстоящей встрече может идти о каких-то важных решениях российского руководства, будь то официальное объявление войны Киеву или новая волна мобилизации. Некоторые, впрочем, считают, что никаких серьезных заявлений сделано не будет.

Депутат Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев оценил вероятность объявления мобилизации после инцидента в Брянской области. Он утверждает, что на Совбезе будут обсуждать совсем другие вопросы. По его словам, проводить новый призыв сейчас попросту бессмысленно.

"Мы еще не ввели до конца в строй те части, которые были сформированы по сентябрьской частичной мобилизации. Что мы, новую объявим? Для чего?", – сказал бывший военный.

Он отметил, что в вопросе новой мобилизации все могут быть спокойны, передает "Свободная пресса".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящее заседание Совбеза, указывал, что не знает о планах по изменению статуса СВО после терактов в Брянской области.