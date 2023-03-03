Выступление Лаврова в Индии обернулось грандиозным скандалом

Выступление Лаврова в Индии обернулось грандиозным скандалом
Фото: МИД РФ
Министр столкнулся с провокацией прямо на сцене

Глава российского МИД Сергей Лавров отправился с визитом в Индию – он выступил в качестве спикера на Raisina Dialogue, мероприятии, похожем на ПМЭФ. В аудитории собралась разнообразная публика из международных ученых, дипломатов и руководителей бизнеса, которая крайне эмоционально реагировала на слова российского представителя.

Сперва Лавров высказался о двойных стандартах, которые имеются у международного сообщества в отношении локальных конфликтов. В пример он привел США и их вмешательство в Югославии, Ираке, Ливии,  Сирии. Под восторженные аплодисменты публики он поинтересовался, почему никто не задает Вашингтону никаких вопросов по этому поводу. 

После глава МИД сказал, что в украинском конфликте именно Москва оказалась жертвой, а не агрессором, как это выставляют на Западе. 

"Вы знаете, *****, которую мы пытаемся остановить, которая была развязана против нас с использованием украинского народа...", – после этих слов в зале раздался громогласный гул и смех.

На фоне такой реакции зала Лавров немного сбился, в итоге отметив, что произошедшее повлияло на политику России, особенно в энергетической сфере. Теперь Москва никогда не будет полагаться на западных партнеров и никогда не позволит им снова подорвать российский газопровод.

Представители каких стран совершили провокацию во время конференции – неизвестно. При этом в Индии поддержали высказывание министра о западном лицемерии и избирательном внимании к правам человека. 

По итогу выступления Сергей Лавров сумел достойно выйти из ситуации. Он посоветовал интервьюеру "сделать домашнее задание" и подробно изучить ситуацию до того, как задавать вопросы по конфликту на Украине. Он отметил, что недавнее собрание G20 посвятили украинскому кризису, но когда похожие вещи проиходили в Ираке и Сирии всем было плевать – представителей "двадцатки" заботили только вопросы финансов и макроэкономической политики. 

"Если это не двойные стандарты, то я не министр",

– парировал Лавров.

Источник: The Washington Post
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