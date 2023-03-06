Отношения между странами ухудшаются

Тяжелое положение дел на международной арене привело к тому, что все чаще звучат разговоры о возможном столкновении России и США. При этом, по мнению американского военного эксперта Ноктиса Дрейвена, вашингтонской администрации не стоит рассчитывать на успех.



Американский ветеран указал на новую уязвимость Соединенных Штатов Америки перед нашей страной. Дело в том, что Вашингтон очень зависим от Китая и Индии, которые входят в объединение с Россией – БРИКС, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики", – приводит размышления американского аналитика телеканал "360".

Дрейвен напомнил, что львиная доля товаров на американском рынке сделана в Китае. Более того, медикаменты и другую важную продукцию США закупают в том же Китае и Индии, обе страны являются членами БРИКС.



Ветеран уверен, что сила и мощь Америки – всего лишь миф, созданный внутренней и внешней пропагандой. На самом деле страна весьма слаба и может быть "снесена за несколько месяцев", передает информационный ресурс РИА ФАН.

