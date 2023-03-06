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Многие игроки международной арены понимают, что конфликт, разразившийся на территории украинского государства, нужно как можно быстрее завершить. Однако верховоды Запада придерживаются иного мнения. Любопытными подробностями на эту тему поделились в Турции.
Как сообщил член Совета по безопасности при турецком лидере Чагры Эрхан, именно Соединенные Штаты Америки и Великобритания делают все для того, чтобы затянуть конфликт, отмечает "Радио 1".
Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган неоднократно выступал за то, чтобы стороны перешли к мирным переговорам. При этом глава Турции предлагает себя в качестве своего рода миротворца, который выступит посредником в переговорах. Однако подобное развитие событий не устраивает Лондон и Вашингтон, передает телеканал RT.
Эрхан подчеркнул, что именно эти страны делают все для того, чтобы встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского главнокомандующего Владимира Путина не состоялась. В то же время, турецкий политик уверен, что Эрдоган найдет способы обойти США и Британию, отмечает интернет-ресурс URA.RU. Впрочем, пока наша страна не видит смысла в подобного рода переговорах – Киев не готов идти на уступки.
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