Кремль допустил причастность НАТО к теракту на Брянщине

С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Песков

Террористическая атака на Брянскую область вызвала негодование у всей страны. Украинские националисты напали на наших сограждан и угрожали их жизни. По мнению официального представителя администрации российского лидера Дмитрия Пескова, вполне возможно, НАТО замешана в кровавой провокации.

С таким заявлением голос Кремля выступил во время традиционного общения с журналистами. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в последнее время Североатлантический альянс все глубже погружается в украинский конфликт и демонстрирует свою готовность открыто проявлять агрессию. Заявление Дмитрия Пескова публикуют журналисты "Пятого канала".


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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