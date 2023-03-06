С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Песков

Террористическая атака на Брянскую область вызвала негодование у всей страны. Украинские националисты напали на наших сограждан и угрожали их жизни. По мнению официального представителя администрации российского лидера Дмитрия Пескова, вполне возможно, НАТО замешана в кровавой провокации.



С таким заявлением голос Кремля выступил во время традиционного общения с журналистами. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в последнее время Североатлантический альянс все глубже погружается в украинский конфликт и демонстрирует свою готовность открыто проявлять агрессию. Заявление Дмитрия Пескова публикуют журналисты "Пятого канала".