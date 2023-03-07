Польшу жестко осадили после требования компенсаций у России

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Польская компания ORLEN решила подать в суд на "Газпром" из-за прекращения поставок нефти и газа. В произошедшем обвинили российскую сторону, которая, по версии гендиректора Даниэля Обайтека, самовольно перестала прокачивать топливо.
В Вашаве утверждают, что намерены добиться от российского поставщика компенсации за срыв договора. В России, в свою очередь, уже ответили на претензии польской стороны.
Директор по энергетическому направлению в Институт энергетики и финансов Алексей Громов утверждает, что у Польши нет ни единого шанса получить от России компенсацию – ни при каких условиях "Газпром" не станет выплачивать деньги компании ORLEN.
"Польша в свое время демонстративно отказалась покупать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", хотя он не попадал ни под какие европейские санкции. И сейчас эта инициатива относится к разряду именно инициатив польской стороны", – напомнил он.
Громов отметил, что после этого у России нет никаких обязательств, а тем более желания в выплате компенсаций полякам. Однако судебные разбирательства будут в любом случае, и Москве придется выдвигать свои контраргументы.
Эксперт полагает, что спор из-за поставок российских нефти и газа мог возникнуть из-за перспективы использования "Дружбы" для поставок топлива из Казахстана. По его словам, Россия может на это согласиться, но если ей предложат хорошие условия сделки.
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