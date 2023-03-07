Украину лишат поддержки ЕС из-за подрыва "Северных потоков"

Украину лишат поддержки ЕС из-за подрыва "Северных потоков"
Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/www.globallookpress.com
Американская разведка обвинила в атаке на газопроводы украинцев

За подрывом российских газопроводов "Северные потоки" стоят "проукраинские группировки". К такому выводу пришла американская разведка после проведенного расследования инцидентов, сообщает The New York Times.

При этом официальные лица США утверждают, что подтверждений причастности украинского руководства к диверсии нет, как и свидетельств того, что преступники действовали по указанию украинских правительственных чиновников. 

Разведка утверждает, что у украинской стороны было больше всего причин подорвать российские газопроводы, поскольку они помогали поставлять топливо в Европу в обход Украины. Однако в Вашингтоне не имеют понятия, какие именно силы могли организовать, оплатить и совершить теракт.

"Нет твердых выводов по этому поводу, что оставляет открытой возможность того, что операция могла быть проведена неофициально марионеточными силами, имеющими связи с украинским правительством или его службами безопасности", – указывается в статье.

В США утверждают, что версия о причастности Москвы к инцидентам на "Северных потоках" так и не нашла подтверждение. Как и участие в диверсии американских и британских граждан. 

Разведчики отметили, что данных о подрывах на данный момент мало, есть лишь несущественные зацепки. И если они подтвердятся, то для Украины это будет иметь серьезные последствия. Особенно в вопросах военной и финансовой поддержки со стороны Евросоюза. 

"Любые выводы, в которых обвиняют Киев или украинских марионеток, могут вызвать негативную реакцию в Европе и затруднить для Запада сохранение единого фронта в поддержку Украины", – пишут журналисты.

В Вашингтоне также обеспокоены тем, что украинские официальные лица, несмотря на огромную зависимость от США, не предупреждают об атаках на Россию или других важных решениях на поле боя. Они опасаются, что в будущем это оттолкнет европейцев от поддержки Киева и приведет к затяжному конфликту.

Источник: The New York Times
новости партнеров

Сложности с разведкой: почему Россия не уничтожает всю военную технику Запада для ВСУ

Москве пора применять космические средства, уверен аналитик

Россия обрушила ракетный "дождь" на позиции ВСУ у Донецка: видео

Уничтожено два пункта дислокации ВСУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей