Американская разведка обвинила в атаке на газопроводы украинцев

За подрывом российских газопроводов "Северные потоки" стоят "проукраинские группировки". К такому выводу пришла американская разведка после проведенного расследования инцидентов, сообщает The New York Times.

При этом официальные лица США утверждают, что подтверждений причастности украинского руководства к диверсии нет, как и свидетельств того, что преступники действовали по указанию украинских правительственных чиновников.

Разведка утверждает, что у украинской стороны было больше всего причин подорвать российские газопроводы, поскольку они помогали поставлять топливо в Европу в обход Украины. Однако в Вашингтоне не имеют понятия, какие именно силы могли организовать, оплатить и совершить теракт.

"Нет твердых выводов по этому поводу, что оставляет открытой возможность того, что операция могла быть проведена неофициально марионеточными силами, имеющими связи с украинским правительством или его службами безопасности", – указывается в статье.

В США утверждают, что версия о причастности Москвы к инцидентам на "Северных потоках" так и не нашла подтверждение. Как и участие в диверсии американских и британских граждан.

Разведчики отметили, что данных о подрывах на данный момент мало, есть лишь несущественные зацепки. И если они подтвердятся, то для Украины это будет иметь серьезные последствия. Особенно в вопросах военной и финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

"Любые выводы, в которых обвиняют Киев или украинских марионеток, могут вызвать негативную реакцию в Европе и затруднить для Запада сохранение единого фронта в поддержку Украины", – пишут журналисты.

В Вашингтоне также обеспокоены тем, что украинские официальные лица, несмотря на огромную зависимость от США, не предупреждают об атаках на Россию или других важных решениях на поле боя. Они опасаются, что в будущем это оттолкнет европейцев от поддержки Киева и приведет к затяжному конфликту.