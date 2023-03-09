Власти Грузии приняли важное решение после массовых протестов

"Российский" закон об иноагентах спровоцировал недовольство населения

Правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что переносит сроки рассмотрения скандального закона об иноагентах на неопределенный срок после того, как страну охватили массовые беспорядки. При этом отказываться от него власти не намерены.

Партийцы утверждают, что разногласия в обществе были вызваны работой оппозиционной "машины лжи", которая выставила все в негативном ключе и ввела народ в заблуждение. Законопроект на ложных основаниях оклеймили "российским", представив ситуацию так, словно Грузия решила отойти от интеграции с ЕС, сообщает телеканал "360".

"Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок", – указали в партии.

Однако пока процедура рассмотрения закона отложена на неопределенный срок – пока законодатели намерены объяснить людям, для чего нужно принять инициативу. Как совпадет "эмоциональны фон", процедуру запустят вновь.

Массовые протесты в Грузии начались 7 марта после того, как закон об иноагентах был одобрен парламентом в первом чтении. Оппозиция потребовала отозвать инициативу. Протестующие вышли в центр Тбилиси, начали забрасывать полицейских зажигательной смесью. Им даже удалось прорвать заграждения к зданию парламента. В ответ против них применили слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает РИА ФАН.