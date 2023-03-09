Стереть Москву ядерным взрывом: в США выступили с заявлением о России

Стереть Москву ядерным взрывом: в США выступили с заявлением о России
Фото: unsplash.com
Произошедшее на российских газопроводах спровоцировало мировой скандал

Автор расследования взрывов на "Северных потоках" Сеймур Херш считает, что официальный Вашингтон ведет себя сомнительно. Он выступил с резкой критикой в адрес руководства страны, отметив, что уверен в причастности США к инцидентам на российских газопроводах.

Журналист указал, что американские СМИ практически не пишут о потерях ВСУ, когда рассказывают о поставках новой партии вооружения Украине. По его словам, большинство статей именитых изданий вроде New York Times и Washington Post читать невозможно, поскольку в общем контексте они выглядят странными.

К примеру, обозреватели говорят о том, что Путина никто не провоцировал на начало спецоперации – как такой вывод был возможен Херш не понимает, поскольку НАТО врали и размещали наступательные ракеты в Восточной Европе, которые можно привести в состояние боевой готовности всего за одну ночь.

"В итоге ядерным ударом можно стереть с лица земли не только Москву", – указал он.

По его словам, США всегда видели в России угрозу из-за ее природных ресурсов. И никаких доказательств американской риторики, будто бы Путин намеревается захватить всю Европу, нет. 

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко высказался о версии взрывов на "Северных потоках", которые появились в американских СМИ. В них заявлялось, что к инцидентам причастна "проукраинская группировка". Российский чиновник назвал все "тупой американской пропагандой", которая вызывает "легкий рвотный рефлекс", сообщает "Свободная пресса". 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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