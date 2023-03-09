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Сегодня одной из главных объединяющих западную коалицию сфер стало противостояние России. Любопытная информация на этот счет появилась в авторитетном западном издании Politico.
Журналистам удалось разузнать, что Лондон и Париж готовы "зарыть топор" семилетней вражды для того, чтобы отправить сигнал об угрозе Москве. Великобритания и Франция хотят продемонстрировать, что Запад, несмотря на все разногласия, готов сплотиться ради того, чтобы совместно продолжить давить на Российскую Федерацию.
Корреспондентам удалось побеседовать с представителем парижской администрации, который обратил внимание, что текущее положение дел на международной арене расценивается Европой как "общий вызов". Перед лицом такой "опасности" все распри должны быть забыты.
Особое внимание уделяется саммиту, который вскоре пройдет в Париже – там встретятся лидеры Великобритании и Франции.
"Русские будут наблюдать и внимательно следить за сигналами, которые будут поступать с саммита", – отмечают западные аналитики.
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