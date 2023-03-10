Среди государств-расследователей: Дания, Швеция и Германия

Ситуация вокруг российских газовых магистралей "Северные потоки" раскручивается с новой силой. Сегодня, 10 марта, стало известно о решении Москвы обнародовать переписку с тремя государствами, которые имеют отношение к расследованию скандального теракта.



Такой информацией с общественностью поделился первый заместитель постпреда нашей страны при ООН Дмитрий Полянский, сообщает информационный ресурс РИА ФАН.



Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, вскоре весь мир сможет ознакомиться с перепиской российской стороны с представителями Дании, Швеции и Германии. Именно эти страны, в первую очередь, заняты расследованием дерзкой диверсии, напоминает телеканал "360".



Полянский раскрыл некоторые детали грядущего разоблачения. Как подчеркнул дипломат, Россия является непосредственной стороной произошедшего и должна принимать участие в расследовании. Однако все призывы нашего государства наглым образом игнорируются. Международное сообщество должно отреагировать на вопиющую ситуацию соответствующим образом.



Дипломат сообщил, что Москве просто пишут "некие письмо о том, что мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело", – такую информацию публикует "Радио 1".

