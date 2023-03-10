Папа римский двумя словами охарактеризовал Путина

Папа римский двумя словами охарактеризовал Путина
Папа Римский Франциск. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Понтифик высказался об украинском конфликте

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, занимает умы представителей многих стран. О происходящем в Незалежной высказался папа римский Франциск. Также понтифик поделился своим мнением по поводу российского главнокомандующего Владимира Путина.

Так, главе Ватикана хватило всего двух слов для того, чтобы обозначить свое отношение к нашему президенту. Папа римский подчеркнул, что готов провести встречу с Владимиром Владимировичем и считает его "просвещенным человеком".

Кроме того, понтифик объявил, что в ситуации на территории украинского государства отстаиваются имперские интересы разных держав. Абсолютно неверно пытаться вложить всю вину за происходящее на Российскую Федерацию.

Также папа римский считает, что сейчас человечество столкнулось с новой мировой войной. Полем противостояния является Незалежная, именно на территории этой страны схлестнулись в битве лидирующие державы современности.

Источник: La Reppublica ✓ Надежный источник
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