Рассекречены документы о первом предательстве Путина Западом

Президент раскусил американцев задолго до украинского кризиса

Принято считать, что Мюнхенская речь Владимира Путина стала поворотным моментом в отношениях России с западными государствами. Однако недавно рассекреченные документы Джорджа Буша-младшего говорят о том, что дороги Москвы и Вашингтона, вероятно, разошлись еще в 2004-ом году – практически сразу после трагедии в Беслане.

В начале нулевых между действующими российским и американским президентом были крайне теплые отношения. Буш и Путин способствовали активному росту сотрудничества между странами, поддерживали друг друга по вопросам борьбы с терроризмом и считались партнерами. Глава России был в числе первых, кто позвонил американскому лидеру со словами поддержки после 11 сентября.

Все изменилось в 2004-ом из-за Беслана. Владимир Путин публично обвинил США в поощрении сепаратистов – основания у него для этого имелись. Тогда Вашингтон решил предоставлять убежище "умеренным" чеченцам, что было подобно тому, если бы Москва укрыла Усама бен Ладена. Позже появились расследования, которые подтвердили, что косвенно Штаты все же оказывали поддержку боевикам в Чечне, пусть и не в больших объемах.

Исследователи полагают, что теракт в Северной Осетии стал для Путина показательным – он понял, что больше не может полагаться на двуличную политику американцев, для которых контртеррористическая операция была лишь прикрытием для американского геополитического продвижения в Евразии за счет России.

Близкие к администрации Буша чиновники разделяют такую точку зрения. Они считают, что именно 2004-ый стал поворотным моментом в отношениях России и США. До этого Москва спокойно реагировала на расширение НАТО и основание американских военных баз в Узбекистане и Кыргызстане. Однако потом российская риторика резко поменялась.

Подозрения Путина по поводу двуличной политики США укрепились в конце 2004-го года, когда на выборах на Украине победу одержал Виктор Ющенко, а не Виктор Янукович. И после этого мировая история начала двигаться к сценарию нового витка противостояния между Россией и Соединенными Штатами.