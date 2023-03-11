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Сегодня многие понимают, что европейские страны практически лишились своего суверенитета. Евросоюз с готовностью пляшет под дудку США и часто действует вопреки собственным интересам. Впрочем, некоторых европейских политиков такое положение дел весьма удручает. Так, в Европарламенте устроили целую истерику из-за гнусной политики Белого дома.
Высказаться о накипевшем решился депутат Европейского парламента Мик Уоллес. Крик души политика прозвучал в социальных сетях. Государственный деятель обратил внимание, что Североатлантический альянс под предводительством Соединенных Штатов Америки пытается убедить Европу в том, что Китай якобы является самой главной опасностью для европейского сообщества.
Уоллес напомнил, что Пекин "за последние 40 лет не сбросил ни на кого бомбу", является крупнейшей экономической державой и сотрудничество с ним необходимо для дальнейшего развития ЕС. Однако Америке сближение Китая и Европы абсолютно не выгодно. Вашингтон делает все для того, чтобы вбить клин между Брюсселем и Пекином.
"Если мы пойдем по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех", – не стал сдерживать свои эмоции ошеломленный коварством Вашингтона европеец.
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