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Лондонская администрация придерживается максимально агрессивной политики по отношению к нашей стране. Недавно руководитель местного правительства Риши Сунак объявил, что Лондон отказывается от любых переговоров с Москвой до "победы" Киева. Такую выходку резко раскритиковали подданные Соединенного королевства.
Жители Великобритании буйствуют в социальных сетях. Их весьма печалит, что власти намерены "укрепить" позиции Киева за переговорным столом за счет новых поставок оружия в Незалежную. Об этом британец индийского происхождения заявил во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном – Сунак продолжает настаивать на эскалации конфликта.
"Не согласен с ним. Промедление с переговорами означает больше погибших и больше разрушений", "Конфликт закончится только в тот момент, когда в Белом доме скажут, что хватит", – делятся своим негодованием британские интернет-пользователи.
Жители Великобритании подчеркивают, что Москва готова к переговорам, при этом победить Российскую Федерацию на поле боя не удастся. Затягивание конфликта, который истощает Европу, кажется британцам верхом глупости.
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