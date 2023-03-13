Кремль выступил с заявлением после новости о переговорах Китая с Зеленским

Кремль выступил с заявлением после новости о переговорах Китая с Зеленским
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва не отрицает, но и не подтверждает

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о предстоящем визите главы Китайской Народной республики Си Цзиньпина в Москву, запланированного, по ряду данных, на вторую половину марта.

Песков уточнил, что пока что не может сообщить никаких деталей по этой теме. Стороны должны синхронно объявить об официальном визите по общепринятой дипломатической практике. Пока что результаты такой готовности отсутствуют.

Ранее в Reuters появилась информация, что Си намерен прилететь в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Агентство сослалось на собственные источники, указав, что планы визита у китайской стороны якобы появились после того, как Пекин предложил выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.

По информации The Wall Street Journal, Си Цзиньпин после встречи с Путиным намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским в онлайн-формате. Пекин стремится продемонстрировать собственную активность в урегулировании украинского кризиса.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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