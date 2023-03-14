Встречусь с Путиным: Трамп обозначил условия оказания военной помощи Украине

Встречусь с Путиным: Трамп обозначил условия оказания военной помощи Украине
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com /www.globallookpress.com
Политик планирует занять пост президента

Украинский конфликт – одна из самых значимых тем международной повестки. Политики всех стран пытаются использовать ситуацию в Незалежной в своих интересах. Так, бывший американский главнокомандующий Дональд Трамп объявил, что развитие событий будет зависеть от его встречи с нашим президентом Владимиром Путиным.

Крупный американский предприниматель будет баллотироваться на пост президента США, на этом фоне знаменитому политику пришлось ответить на ряд вопросов, которые касаются ситуации на Украине. В частности, у него поинтересовались, как возможное новое правительство будет устанавливать лимиты на помощь Незалежной, сообщает интернет-издание URA.RU.

В ответ на это Трамп объявил, что он собирается встретиться с Владимиром Владимировичем, и уже от итогов рандеву будет зависеть данное решение.

"Трамп ответил, что это будет в значительной мере зависеть от его встречи с Путиным", – приводит публикацию американского канала Fox News телеканал "360".

При этом Дональд Трамп отдельно отметил, что европейские страны должны "продолжить платить", сообщает канал RT. По мнению бывшего лидера американцев, данный конфликт не входит в национальные интересы США, а важен именно для Европы. Также Трамп против смены руководства в России и не поддерживает агрессивную русофобскую политику.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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