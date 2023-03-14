"Прямой нацизм": Лавров жестко прошелся по Евросоюзу

"Прямой нацизм": Лавров жестко прошелся по Евросоюзу
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Действия западных политиков впечатляют

Положение дел на международной арене обостряется с каждым днем. В такой ситуации выбирать политкорректные дипломатические формулировки не приходится. Так, шеф российской дипломатии Сергей Лавров решил без обиняков описать происходящие на территории Европы события.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны подчеркнул, что сегодня европейские страны все больше затягиваются в пучину нацистких настроений. С течением времени в разных уголках Евросоюза все отчетливее видны проявления "прямого нацизма". Разумеется, такие тенденции грозят международному сообществу самыми страшными последствиями.

"Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран", – жестко припечатал Евросоюз главный дипломат нашей страны.

Лавров подчеркнул, что действия ряда политиков фактически направлены на разрушение истории. Во многих странах сносят святые памятники, которые прославляют не только народы Советского Союза, но и союзников, отважно боровшихся против фашистской заразы. Теперь же память о них вероломно низвергается в Лету.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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