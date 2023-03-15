Пентагон забил из-за после упавшего в Черном море беспилотника

Американцы считают, что терять дорогие игрушки каждый день слишком расточительно

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джона Кирби, Соединенные Штаты отреагировали на недавний инцидент со своим беспилотным разведывательным дроном в черноморском пространстве. Пентагон решил сбить БПЛА, чтобы он не попал туда, куда не нужно.

Официальный представитель Пентагона добавил, что американским силам придется принимать новые меры для защиты своей техники.

"Очевидно, что мы не желаем, чтобы она попала в руки к кому-то, кроме нас", – туманно высказался Кирби.

Американская сторона настаивает, что MQ-9, был сбит российским Су-27, пролившим на него топливо, а затем ударившим по винту. В Министерстве обороны России заявляют, что дрон летел в выключенными транспондерами. БПЛА нарушил временный режим использования воздушного пространства над черноморскими водами, направляясь в сторону российских границ. Су-27 не вступали в контакт с американским дроном и не применяли вооружение, состоявшее на борту, уточняет RT.

А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские БПЛА занимаются сбором данных для украинской стороны, чтобы использовать информацию для атак по российскому тылу, передает телеканал "360". Подобные полеты проходят ежедневно, указывает "Общественная служба новостей".