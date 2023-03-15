Путину предложили сжечь последний мост с Западом

К Кремлю обратились сразу два ведомства

РФ за 2022-й год внесла в список недружественных государств не только Соединенные Штаты, но и всех членов Европейского союза. Однако страна сохраняет с последними соглашение об избежании двойного налогообложения. Министерство финансов вместе с коллегами из МИДа предложили Кремлю исправить ситуацию и приостановить действие соглашений.

Речь идет лишь о странах, которые выступили авторами санкционных мер в отношении России. В финансовом ведомстве уточнили, что двойное налогообложение позволяет применять пониженные ставки налога у источника, освобождаемого от налогов.

Иными словами, у России с Западом сохраняется удобная для бизнеса схема, при которой регистрация в одной стране и ведение предпринимательской деятельности в другой позволяет исключать уплату налогов дважды – фактически, "засчитываются" налоги, уплаченные в одной стране. Если Кремль поддержит предложение, схема будет упразднена.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", прибалтийские государства в полном составе призвали Запад снизить стоимость российской нефти. Эстония, Польша и Литва посчитали, что установленный уровень в 60 долларов за баррель слишком неподъемный – страны Прибалтики желают снизить порог на 9 долларов.