Турция не стала идти против гегемона

Турецкий парламент "весьма вероятно" ратифицирует заявку Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе до середины апреля. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники в Анкаре.

Один из высокопоставленных турецких источников утверждает, что заявка на членство Финляндии будет одобрена Анкарой в независимости от заявки шведской стороны, также подавшей ее в 2022 году.

Турецкая сторона продолжает утверждать о необходимости принятия мер со стороны Стокгольма в отношении курдских формирований, которые считает террористическими. Однако с Хельсинки у Анкары не осталось неразрешенных вопросов.

"Мы благосклонно относимся к вступлению Финляндии", – приводит агентство заявление собственного источника.

А американский журналист Сеймур Херш ранее выразил уверенность, что Североатлантический альянс готов ввести войска на Украину, если ВСУ будут проигрывать в конфликте против России, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".