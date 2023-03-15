"Мой главный кошмар": американский генерал описал сценарий мировой войны

"Мой главный кошмар": американский генерал описал сценарий мировой войны
Фото: www.unsplash.com
Ситуация накалилась до предела

Сегодня ведущие мировые державы находятся в очень сложной ситуации. Отношения между Россией и США фактически сведены на нет, позиции Китая также вызывают вопросы. По мнению американского генерала Дэвида Бергера, такая нестабильность может привести к новому глобальному конфликту.

Комендант корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки считает, что потеря каналов связи между лидирующими странами может обернуться катастрофой с глобальными последствиями. Любое серьезное чрезвычайное происшествие способно привести к началу третьей мировой войны.

Например, столкновение воздушной техники двух крупных государств способно стать поводом для развязывания глобального конфликта. Такое развитие событий возможно при отсутствии каналов для мирного урегулирования ситуации.

"Возможно, это мой главный страх", – подчеркнул американский генерал.

Опытный военный понимает, что в сложившейся ситуации из-за любой искры может разгореться пожар мирового конфликта. Американец с ужасом наблюдает за развитием событий. Очевидно, что ситуация накалена до предела.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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