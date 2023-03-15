Британия боится ощутить на себе гнев России

Западные страны активно работают на дестабилизацию мирового пространства. Бесконечные провокации против России могут привести к самым плачевным последствиям, однако США и Европа продолжают гнуть свою линию. Впрочем, один шаг Москвы заставил вздрогнуть все британское королевство.



В Великобритании началась форменная паника из-за решения российского лидера Владимира Путина поставить на вооружение Военно-морского флота нашей страны передовые ядерные торпеды "Посейдон". Тамошние эксперты бьют тревогу и пытаются оценить уровень опасности, в которой оказались.



Специалисты даже вспомнили "Царь-бомбу", которую на Новой Земле в 1961-м году испытал СССР. По мнению британцев, эта бомба была всего лишь разминкой, так как ядерный заряд "Посейдона" может быть в два раза мощнее.



Британские военные эксперты предсказывают, что взрыв снаряда с "Посейдона" в устье Темзы приведет к тому, что волной будет полностью уничтожен Лондон. Кроме того, способность нашей ракеты двигаться практически незаметно резко снижает шансы западных государств спастись в случае атаки.

